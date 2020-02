Genova. L’allungo della Admo volley in vetta al campionato di Serie C della pallavolo maschile ligure è la svolta attesa. È giunta con la dodicesima giornata e ha portato a +4 il vantaggio sulla Colombo Genova e sulla Sabazia Ecosavona.

La Admo ha infatti vinto con un netto tre a zero la sfida casalinga. I ragazzi di coach Cremisio si sono imposti con ampio margine sulla Mulattieri Creations.

Il giorno prima la Colombo di capitan Zoratti aveva infatti sì vinto, ma solo al tie break, la sfida con il Volley Colombiera Sarzana project. La gara aveva visto partire bene gli ospiti, sopra di un set. La Colombo si è poi portata sul 2-1, per venir però trascinata al tie break. Solo al quinto parziale è arrivata la vittoria per la seconda squadra del campionato, che ha così raccolto solo due punti. La vittoria per 3-0 della Sabazia, così, ha consentito il ricongiungimento. I vadesi di Mario Barigione hanno piegato la 3 Stelle villaggio senza eccessive difficoltà.

Il quadro della classifica è ora nettamente a favore della Admo. Anche se le gare da disputare restano molte, sembra che solo un passo falso della capolista possa riaprire tutto.

Al quarto posto, ma con sette lunghezze dalle seconde, è la Spinnaker. Gli albisolesi allenati da Claudio Agosto hanno vinto a Pontedecimo per tre a zero contro la Spaio sport, sempre più fanalino di coda della serie. Perde così ritmo il Santa Sabina, sconfitto dal Sant’Antonio Spazio Genova. I padroni di casa, infatti, si sono imposti al tie break, avvicinandosi proprio ai biancoazzurri. Due volte avanti di un set, i ragazzi di Massimo Minetti sono riusciti a strappare la vittoria solo al quinto parziale.

Ancora un tie break, il terzo del dodicesimo turno, tra Futura Avis Bertonio e Avis volley team Finale. Qui sono stati gli ospiti a portarsi in vantaggio per due a zero, subendo però la rimonta.

Nel prossimo turno, la capolista sarà proprio a Finale Ligure. Trasferte per le inseguitrici: la Colombo affronterà il Santa Sabina, la Sabazia dovrà vedersela con la Mulattieri Creations.