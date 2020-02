Genova. Il campionato di Serie C di pallavolo maschile è giunto alla quattordicesima giornata. La corsa per la Serie B vede sempre la Admo volley in vetta, ma la Colombo Genova si è avvicinata. Sconfitta pesante, invece, per la Sabazia.

La capolista ha ceduto un punto nel match dello scorso weekend. A Ceparana la Futura Avis Bertoni è riuscita a spingere la gara fino al quinto set, cedendo solo nel finale. Per la squadra di Simone Cremisio i due punti sono comunque un buon bottino, ma è un rallentamento inatteso.

Ne ha approfittato la Colombo Genova di Luca Leoni, che ha vinto in casa contro la 3 Stelle villaggio con un rotondo 3-0. La distanza dalla Admo scende così a tre punti, un gap che lo scontro diretto – previsto il 22 marzo – potrebbe addirittura colmare, riaprendo a sorpresa il campionato.

La sconfitta della Sabazia non cambia il terzo posto in classifica, ma quasi di certo chiude ai vadesi le possibilità di correre per la Serie B. Domenica sera il Santa Sabina di coach Fantasia ha avuto la meglio in tre set sui ragazzi allenati da Mario Barigione. L’inizio equilibrato è stato spezzato da un terzo set nettamente a favore degli ospiti e a poco è servito il quarto parziale giocato punto a punto.

Vittoria al tie break per la Spinnaker Albisola. Quarti in campionato, gli albisolesi di capitan Arzarello hanno avuto la meglio a Genova sulla Sant’Antonio. È servito il tie break, dopo che prima i genovesi, poi gli albisolesi si erano portati in vantaggio provvisorio. Due punti importanti per coach Agosto.

Vittoria in trasferta anche per la Mulattieri Creations. Il team con base a Santo Stefano Magra si è aggiudicato la sfida di Pontedecimo contro la Spazio sport, che occupa l’ultima posizione della serie. Ha vinto in casa per tre set a uno, invece, il Volley Colombiera Sarzana project, che ha sconfitto l’Avis volley team Finale.

Nel prossimo weekend la capolista ospiterebbe la Spazio sport, mentre la Colombo sarebbe a Finale Ligure. Derby del Savonese, poi, tra Spinnaker e Sabazia Ecosport. Lo stop dovuto al COVID-19 cambierà il calendario, ma non è ancora chiaro se si salterà un turno, per recuperarlo poi, o se si slitterà di un weekend tutto il calendario.