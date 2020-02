Genova. La tredicesima giornata della Serie C di pallavolo maschile ha confermato le gerarchie del campionato. Le prime tre squadre hanno vinto i loro match, proseguendo la corsa.

La Admo volley di Simone Cremisio ha piegato l’Avis volley team Finale in tre set. A Finale ligure la prima della classe si è imposta con due parziali netti, faticando solo nel terzo set.

Vittorie rotonde anche per le due inseguitrici, Colombo Genova e Sabazia Ecosavona. La Colombo ha avuto la meglio nel derby genovese contro il Santa Sabina, mentre i vadesi hanno sconfitto a Sant Stefano Magra la Mulattieri Creations. Per loro rimane stabile il distacco dalla Admo: quattro punti da colmare per riaprire la corsa promozione.

Immobile anche la situazione nella zona più pericolosa della classifica, dove si deciderà la retrocessione in Serie D. Ultima rimane la Spazio sport, che sabato scorso è stata sconfitta ad Ameglia dal Volley Colombiera Sarzana project in quattro set. KO in quattro set, ma tra le mura di casa di Chiavari per la 3 Stelle villaggio: ad avere la meglio è stata la Sant’Antonio Spazio Genova. Un punto per la Spazio sport, due per la 3 Stelle villaggio, la sfida è lì.

Ad Albisola, infine, vittoria casalinga della Spinnaker. Andrea Arzarello e compagni si sono imposti sulla Pallavolo Futura Avis Bertoni di coach Simoncini. Tre a uno il risultato, che segna una gara equilibrata.

Nel prossimo turno di Serie C la capolista Admo sarà a Ceparana. Per la Colombo sfida casalinga contro la 3 Stelle villaggio, mentre la Sabazia dovrà vedersela a Vado Ligure con il Santa Sabina.