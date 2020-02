Genova. Il rientro in campo dopo il turno di riposo è ancora una volta positivo per la Serteco Volley School guidata da Ivana Druetti che fa due su due in questo inizio del girone di ritorno regolando 3 a 0 la Bosca Ubi Banca Cuneo.

Palestra di casa che diventa sempre più roccaforte visto che con questo successo le coccinelle salgono a tre vittorie consecutive interne e a quattro successi stagionali su sette incontri giocati tra le mura amiche.

di 47 Galleria fotografica Serie B2: Serteco Volley School vs Bosca Ubi Banca Cuneo









Partita giocata senza troppo pathos, ma con la consapevolezza di non poter sbagliare. Settimana caraterizzata da qualche acciacco, ma le arancionere si sono comportate a dovere. Le coccinelle si aggiudicano la partita con i seguenti parziali: 25-17, 25-22 e 25-15.

“Complimenti alle ragazze e ai coach Druetti e Schembri per l’ottima prestazione in campo oggi. Questo gruppo molto giovane sta dimostrando partita dopo partita le qualità da grande squadra, orgoglioso di voi” commenta il presidente arancionero Giorgio Parodi.

Successo che proietta la Serteco Volley School a quota 23 punti in classifica in una settima posizione decisamente tranquilla che permette di lavorare al meglio e con serenità in vista dei prossimi impegni.

Per il diciassettesimo turno, giornata nella quale le genovesi saranno impegnate nel derby ligure in trasferta contro Carcare, sabato 29 febbraio alle ore 21, coach Druetti spera di recuperare alcune defezioni per lievi infortuni come quelle di Cappai e Masoero.