Chiavari. La ventiseiesima giornata del campionato di Serie B inizia da Chiavari, con la partita tra Virtus Entella e Crotone. I biancocelesti, reduci dalla pesante sconfitta interna col Benevento, hanno iniziato il girone di ritorno in maniera stentata, con 6 punti in sei partite. Sono usciti dalla zona playoff, ma restano comunque nella metà alta della graduatoria, in decima posizione.

Avversario di questa sera è il Crotone che occupa il quarto posto e non nasconde le proprie ambizioni di fare ritorno in Serie A. I rossoblù, nelle ultime undici giornate, hanno alternato sei vittorie e cinque sconfitte, senza mai pareggiare.

La cronaca. Si gioca a porte chiuse, a seguito delle disposizioni per la prevenzione della diffusione del Coronavirus.

Mister Roberto Boscaglia schiera un 4-3-1-2 con Contini; De Col, Coppolaro, Pellizzer (cap.), Sala; Mazzitelli, Dezi, Settembrini; Schenetti; Morra, G. De Luca.

In panchina siedono Paroni, Zaccagno, Chajia, Crialese, Nizzetto, Currarino, Bruno, Adorjan, M. De Luca, Toscano, Andreis, Mancosu.

Giovanni Stroppa manda in campo Cordaz (cap.); Golemic, Marrone, Cuomo; Gerbo, Benali, Barberis, Messias, Molina; Simy, Armenteros. Il modulo è il 3-5-2.

A disposizione Festa, Curado, Gigliotti, Mustacchio, Spolli, Jankovic, Bellodi, Crociata, Gomelt, Mazzotta, Ruggiero, Rutten.

Arbitra Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, assistito da Vincenzo Soricaro (Barletta) e Filippo Bercigli (Valdarno); quarto uomo Michele Giordano (Novara).