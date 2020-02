Chiavari. A seguito dei provvedimenti arbitrali presi nelle partite giocate tra il 7 e il 10 febbraio, il giudice sportivo ha fermato otto calciatori di Serie B.

Danilo Soddimo (Pisa) è stato squalificato per tre giornate in quanto espulso “per proteste nei confronti degli ufficiali di gara (terza sanzione); per avere, al 41° del secondo tempo, calpestato volontariamente il polpaccio di un avversario che si trovava a terra”.

Dovranno saltare la prossima partita Massimo Volta, Pasquale Schiattarella (Benevento), Nicolò Brighenti (Frosinone), Walter Alberto Lopez Gasco (Salernitana), Salvatore Monaco (Cosenza), Nicola Falasco (Perugia) ed Emmanuel Gyasi (Spezia).

Stefano Fricano, allenatore del Trapani, è stato squalificato per due giornate “per essere, al 47° del secondo tempo, entrato indebitamente sul terreno di giuoco dalla panchina aggiuntiva, e per avere contestato una decisione arbitrale con espressioni irriguardose”.

Gli allenatori Antonio Filippini (Livorno) ed Ivano Tito (Pordenone) sono stati fermati per una gara.

Pasquale Foggia, dirigente del Benevento, è stato squalificato per due gare con ammenda di 5.000 euro “per avere, al 10° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, urlato all’arbitro un epiteto insultante; recidiva specifica”.

Ammenda di 3.000 euro al Cosenza “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore un bengala e lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza”.

La classifica marcatori dopo 23 giornate:

17 reti: Iemmello (Perugia)

11 reti: Galano (Pescara)

10 reti: Diaw (Cittadella), Marconi (Pisa), Pettinari (Trapani), Forte (Juve Stabia), Simy (Crotone)

8 reti: Djuric (Salernitana), G. De Luca (Virtus Entella), Mancuso (Empoli)

7 reti: Meggiorini (ChievoVerona), Marras (Livorno), Ragusa (Spezia), Dionisi, Ciano (Frosinone), Kiyine (Salernitana), Strizzolo (Pordenone), Rivière (Cosenza), Machin (Pescara), Scamacca (Ascoli)

6 reti: Jallow (Salernitana), Sau, Viola, Coda (Benevento)

5 reti: Ninkovic (Ascoli), Canotto (Juve Stabia), Crociata (Crotone), Aramu, Capello (Venezia), Da Cruz (Ascoli)

4 reti: Schenetti (Virtus Entella), Pobega (Pordenone), Paganini (Frosinone), Taugourdeau (Trapani), La Gumina (Empoli), Kragl (Benevento), Bruccini (Cosenza), Marsura (Livorno), Djordjevic (ChievoVerona)

3 reti: M. Ricci, Bidaoui, F. Ricci (Spezia), Masucci (Pisa), Palombi (Cremonese), Maniero (Pescara), Luperini (Trapani), Maggio, Tuia (Benevento), Proia, D’Urso, Iori (Cittadella), Vignato (ChievoVerona), Sciaudone, Pierini (Cosenza), Lombardi, Giannetti (Salernitana), Cissè (Juve Stabia), Poli (Virtus Entella), Frattesi (Empoli), Ardemagni (Ascoli), Bocalon (Venezia), Burrai (Pordenone), Benali, Mustacchio, Golemic (Crotone)

2 reti: Chiaretti (Pordenone), Messias, Mazzotta, Marrone (Crotone), Baez, Asencio (Cosenza), Luppi (Cittadella), Agazzi (Livorno), Melchiorri, Capone, Buonaiuto (Perugia), Vita (Cittadella), Pucciarelli, Dickmann, Giaccherini, Segre (ChievoVerona), Beghetto, Capuano (Frosinone), Calò (Juve Stabia), Bajrami, Tutino, Dezi, Stulac (Empoli), Ceravolo, D. Ciofani, Mogos, Piccolo, Soddimo (Cremonese), M. De Luca, Mancosu (Virtus Entella), Gavazzi, Ciurria, Camporese, Barison (Pordenone), Memushaj, Zappa, Tumminello (Pescara), Gondo (Salernitana), Nzola, Gyasi, Gudjohnsen, Capradossi, Bartolomei (Spezia), Improta, Insigne, Armenteros (Benevento), Moscati (Trapani), Zigoni, Montalto (Venezia), Lisi, Pinato, Birindelli, Moscardelli (Pisa), Morosini, Trotta, Cavion (Ascoli)

1 rete: Troiano, Gerbo, Chajia, Brosco, Pucino (Ascoli), Moncini, Tello Muñoz, Caldirola, Letizia (Benevento), Ceter, Vaisanen, Rigione, Esposito, Rodriguez, Di Noia (ChievoVerona), Pavan, Celar, Benedetti, Adorni (Cittadella), Castagnetti, Migliore, Claiton, Deli (Cremonese), Bandinelli, Henderson, Balkovec (Empoli), M. Ciofani, Campagnaro, Palmiero, Busellato, Borrelli, Bettella, Bocic (Pescara), Gucher, Verna, De Vitis, Fabbro, Di Quinzio, Aya, Benedetti, Minesso, Pisano (Pisa), Candellone, Gavazzi, Mazzocco, Misuraca, De Agostini (Pordenone), Firenze, Migliorini, Maistro, Akpa (Salernitana), Galabinov, Mora, Mastinu (Spezia), Ferretti, Nzola, Evacuo (Trapani), Ceccaroni, Modolo (Venezia), Broh, Carretta, Lazaar (Cosenza), Lopez, Zanellato, Cuomo (Crotone), Bogdan, Mazzeo, Raicevic, Murilo, Braken, Rocca (Livorno), Kouan, Di Chiara, Falcinelli, Falasco (Perugia), Morra, Chiosa, Pellizzer, Toscano, Sernicola, Eramo, Rodriguez (Virtus Entella), Mezavilla, Addae, Calvano, Bifulco, Di Gennaro, Provedel (Juve Stabia), Rohdén, Novakovich, Zampano, Maiello, Citro (Frosinone)

Autoreti: 1 Tuia (pro Pisa), Luperini, Crociata (pro Ascoli), Ghiringhelli (pro Benevento), Pinato (pro Venezia), Calò, Mustaccio (pro Pordenone), Pucino, Frare (pro Virtus Entella), Veseli (pro Trapani), Benedetti (pro Livorno), Valentini, Jaroszynski (pro Crotone), Cotali (pro Cittadella)