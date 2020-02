Genova. Risultato amaro per l’Iren Genova Quinto in casa della Sport Management nella dodicesima giornata del campionato di Serie A1, la prima dopo una lunga sosta invernale durata quasi due mesi.

I biancorossi tornano da Busto Arsizio sconfitti 5-1, riuscendo a limitare il passivo contro una delle squadre più quotate del campionato. Di Alex Giorgetti l’unica rete ospite. Tante le occasioni sprecate dai genovesi: Nicosia ha parato un rigore a Giorgetti e uno a Lindhout, e il numero 5 si è visto annullare dalla coppia arbitrale un altro rigore.

Il primo tempo si è chiuso sul 2 a 0, per le reti di Damonte a uomini pari e Lanzoni in superiorità. Dopo 51″ del secondo tempo Giorgetti accorcia trasformando un rigore, ma ne fallisce un secondo.

Nella terza frazione va a segno Mirarchi con l’uomo in più. Poi, dopo 10 minuti e 18 secondi senza reti, i gialloblù colpiscono ancora con Mirarchi, che poi accresce il divario a 9″ dalla sirena finale.

Ora l’attenzione è tutta sulla gara di mercoledì 5 febbraio alle ore 21 alle Piscine di Albaro contro la Lazio Nuoto, recupero dell’ottava giornata rinviata per allerta rossa, e sul successivo incontro di sabato 8 febbraio, sempre in casa, contro il Telimar Palermo.

“Devo dire la verità, non abbiamo giocato malissimo – analizza il tecnico biancorosso Gabriele Luccianti -. Dietro siamo stati bravi, Pellegrini ha fatto un’ottima prestazione ma nel complesso abbiamo difeso bene, con una buona organizzazione, e l’ultimo gol lo abbiamo subito a pochi secondi dalla fine a gara ormai conclusa. Se a questo aggiungiamo che ci siamo fatti parare due tiri di rigore e un terzo ci è stato annullato, ecco che però viene l’amaro in bocca. Davanti c’è stata troppa confusione, ci siamo affidati alle iniziative personali e non ne vedo il motivo: abbiamo preparato la gara a lungo e poi non abbiamo fatto quello che ci eravamo riproposti di fare, sembrava quasi che improvvisassimo. Dobbiamo cambiare questo aspetto, essere più concentrati, a partire dalle prossime due gare contro Lazio e Palermo: due squadre che sono nostre dirette concorrenti, non possiamo permetterci di sbagliare”.

Il tabellino:

Bpm Sport Management – Iren Genova Quinto 5-1

(Parziali: 2-0 0-1 1-0 2-0)

Bpm Sport Management: G. Nicosia, V. Dolce, L. Damonte 1, Rosanò, Caponero, Ravina, Lo Dico, Bruni, C. Mirarchi 3, G. Lanzoni 1, G. Casasola, G. Valentino, M. Franzoni. All. Baldineti.

Iren Genova Quinto: P. Pellegrini, L. Dellacasa, A. Fracas, M. Mugnaini, A. Giorgetti 1, Lindhout, F. Gavazzi, M. Guidi, T. Tabbiani, L. Bittarello, M. Gitto, A. Amelio, R. Pellerano. All. Luccianti.

Arbitri: Pascucci e Scappini.

Note. Espulso per brutalità Fracas a 2’47” del quarto tempo. Uscito per limite di falli Valentino nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Sport Management 4 su 8, Iren Genova Quinto 0 su 9 più 4 rigori di cui 1 realizzato.

Foto di Paolo Zeggio