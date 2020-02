Scomparso da Como il 4 febbraio: ritrovato a Principe, i poliziotti lo convincono a tornare a casa

Genova. Era scomparso da casa il 4 febbraio ma è stato ritrovato e identificato dai poliziotti della Polfer di Genova Principe e convinto a ritornare a casa.

Protagonista un uomo di 72 anni che ha raccontato ai poliziotti di essersene andato volontariamente dalla sua abitazione in Valmorea in provincia di Como e di non voler tornare a casa. Gli agenti sono però riusciti a farlo riflette: in un primo tempo sono riusciti a farsi dare un contatto telefonico per tranquillizzare i familiari, poi si sono accordati per l’invio del denaro per il biglietto di ritorno.

All’anziano hanno anche dato un telefonino in modo che potesse restare in contatto con la famiglia durante il viaggio di ritorno che lo ha riportato a casa.