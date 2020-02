Sciorba: apertura totale all’insegna dello slogan #iocorroinSciorba

Genova. Nuoto libero, corsi di acquafitness e fitness, scuola nuoto e agonismo. Apertura totale, con piscine sanificate, igienizzate e clorate all’insegna della massima sicurezza ed attenzione, da parte del qualificato personale MySport, ad ogni singolo aspetto sanitario.

Lo slogan #iocorroinsciorba, oggi più che mai, è promosso dagli affezionati frequentatori dell’impianto assieme a #nofear e #wearefamily. Massima sicurezza a Sciorba con invito, dai gestori alla tradizionale utenza (e non solo), a non rinunciare alla propria passione, all’amore per l’acqua e per il nuoto come fonte di impegno agonistico, di benessere, di salute o semplice relax.

Ulteriore rassicurazione, in questo delicato momento nazionale, arriva dal pensiero di Massimo Andreoni, professore di Tor Vergata secondo cui la piscina “è un sistema di diluizione estrema del virus. Il rischio non c’è, anzi lo considerei nullo”. Coronavirus non è trasmissibile attraverso le piscine. Il cloro è elemento utilizzato per uccidere gli agenti contaminanti e quindi, in presenza del rispetto delle norme base delle piscine, non esistono evidenze di pericolo di contagio.

“La casa del nuoto genovese è più che mai pronta ad accogliere bambini, adulti, anziani e, in generale, famiglie” dichiarano i gestori di un impianto che fa dell’accessibilità e dell’accoglienza alcuni tra i suoi maggiori punti di forza.