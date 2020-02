Scherma: Roberta Canevelli vince anche a Cividale del Friuli

Genova. Lo scorso fine settimana si è disputata a Cividale del Friuli, in provincia di Udine, la terza prova del circuito nazionale Master alle tre armi.

Roberta Canevelli (Cesare Pompilio) si ripete e conquista ancora la vittoria nel fioretto femminile categoria 2 (over 50) bissando il successo ottenuto a Torino lo scorso novembre nella seconda prova. Con questo successo Roberta sale al secondo posto del ranking nazionale.

Sale sul podio anche Simona Cozzi (Circolo della Spada Liguria), terza nella spada femminile categoria 1 (over 40), mentre ottengono buoni piazzamenti Francesco Ratto (Club Scherma Rapallo), quinto nella spada maschile categoria 0 (over 24), Joy Marino (Cesare Pompilio), settimo nella spada maschile categoria 3 (over 60) e i due rappresentanti del Circolo Scherma Savona Roberto Faldini ed Eros Vaira, rispettivamente settimo e ottavo nel fioretto maschile categoria 3.