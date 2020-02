Sanità, qualche ora di black out anche in Liguria per le ricette dematerializzate

Genova. Oggi, lunedì 17 febbraio, dalle 9 alle 11, il sistema di gestione delle ricette in forma dematerializzata non è stato raggiungibile a causa di un problema al flusso gestito dal Mef, attraverso Sogei (Società Generale d’Informatica). Lo comunica Alisa.

Per questo motivo, si sono verificati disservizi per i pazienti in possesso di ricetta dematerializzata che si sono presentati in accesso diretto (senza prenotazione) presso i laboratori di analisi.

Intorno alle 11.30 il problema è stato risolto.