Sanità, la protesta dei lavoratori delle mense ospedaliere: “Lasciati a casa dalla Regione”

Genova. È sbarcata davanti al consiglio regionale la protesta dei lavoratori della ristorazione ospedaliera. In tutto 258 dipendenti, di cui un centinaio solo della mensa interna all’ospedale San Martino, che rischiano il posto a causa del nuovo bando pubblicato dalla Regione per l’affidamento del servizio su uno dei quattro lotti.

I lavoratori, dopo aver protestato con bandiere e fumogeni davanti alla sede di via Fieschi, hanno ottenuto che una delegazione sindacale incontrasse i capigruppo. L’obiettivo è convincere l’assessore Sonia Viale a ritirare il bando. Senza applicazione della clausola sociale, infatti, la nuova azienda che dovesse subentrare potrebbe sostituire gli attuali lavoratori con altri dipendenti. Inoltre il testo, pubblicato prima di Natale, non cita esplicitamente i contratti riconosciuti dai sindacati che garantirebbero in automatico la salvaguardia dell’occupazione in caso di passaggio da un’impresa all’altra.

“La Regione ha fatto un appalto per 152 milioni di euro che riguarda 258 lavoratori – spiega Silvia Avanzino, segretario regionale della Fisascat Cisl – peccato che non venga tenuta in considerazione la clausola sociale né tutte le tutele che avevamo chiesto. La Regione ci ha incontrato, ha fatto un incontro tecnico e non ha recepito le nostre indicazioni. Ora chiediamo che quel bando venga ritirato”.

“Queste persone rischiano di perdere il posto di lavoro – dice Giovanni Bucchioni, segretario regionale della Filcams Cgil – e noi siamo profondamente indignati per la mancanza di rispetto verso di loro. Non ci fermeremo qui, siamo pronti a mobilitare tutti i nostri iscritti finché non verrà ritirato il bando”. “Non solo le nostre proposte non sono mai state accolte – aggiunge Eugenio Iaquinandi della Uiltucs Liguria – ma contestiamo anche il metodo. Abbiamo scoperto tutto per caso dal sito del centro acquisti regionale”.