San Teodoro, residenti contro la chiusura dell’ufficio postale: “Un presidio che viene meno”

Genova. Gli abitanti del quartiere di San Teodoro e i rappresentanti delle istituzioni tutti insieme a manifestare contro la chiusura dell’ufficio postale di Via Rigola, e non solo.

“L’annuncio fatto da Poste Italiane S.p.a. trova il disaccordo di tutta la popolazione, è un momento molto difficile soprattutto per gli utenti che si vedono privati di un servizio che è di fondamentale importanza in modo particolare per le persone anziane e per le categorie deboli – si legge nella nota stampa relativa all’evento – Una riflessione emersa durante il colloquio con le Istituzioni presenti è che ogni ufficio Postale che chiude è un presidio governativo che viene meno”.

“Per questo motivo – concludono – gli abitanti continueranno nella protesta in tutte le sedi opportune sempre rispettando la legalità non escludendo anche un ricorso al TAR di competenza”.