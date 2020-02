San Quirico: chiede saldo del debito, titolare dell’azienda gli distrugge l’auto con un tubo di metallo

Genova. Sostenendo di non essere stato pagato per alcuni prestazioni, un uomo è entrato in un’azienda di San Quirico, in val Polcevera, per chiedere che il debito venisse saldato. Ne è nato un alterco col titolare, che è degenerato in un danneggiamento del veicolo del richiedente.

Secondo la ricostruzione della polizia municipale, il titolare della ditta è uscito brandendo un tubo metallico lungo 70 centimetri e ha colpito con forza il veicolo del contendente, un’Alfa Romeo, rompendone i vetri e danneggiandone la carrozzeria in modo significativo.

Un motociclista di passaggio ha visto la scena e ha fermato, poco più avanti, una pattuglia della polizia locale del V distretto territoriale che è intervenuta per far smettere i danneggiamenti e prevenire ulteriori situazioni di rischio.

Il proprietario dell’auto ha detto anche di essere stato aggredito dall’altro uomo, un professionista italiano quarantunenne residente in riviera, e ha chiesto di essere portato in ospedale per le cure del caso. Trasportato al pronto soccorso del Villa Scassi, è stato giudicato guaribile in 5 giorni per ferite a un ginocchio.

L’aggredito ha detto di voler sporgere denuncia (i reati di danneggiamento e lesioni sono perseguibili solo a seguito di querela di parte) e ha consegnato agli agenti un video realizzato col suo telefonino in cui si vede l’altro uomo accanirsi contro il suo veicolo. Il tubo di metallo è stato sequestrato.