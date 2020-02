San Fruttuoso, petizione per pedonalizzare sagrato chiesa piazza Martinez: la rete si divide

Genova. Chiudere al traffico la strada che passa davanti alla chiesa di piazza Martinez, per migliorare la qualità dell’aria e la sicurezza di chi vive quegli spazi.

La proposta è stata formalizzata in una petizione on line diretta al sindaco che in questo ore sta facendo il giro della rete e dei social: “Potremmo iniziare a disincentivare Il traffico privato diretto a ponente convogliandolo parte su via Pendola e sul lato sud est della piazza. Il trasporto pubblico potrebbe inoltre giovarsi di tale parziale riduzione del traffico privato per migliorare I tempi di percorrenza e quindi la qualita’ del viaggio per gli utenti del servizio”.

L’idea, firmata Marco Viganego, prevederebbe di dirottare il traffico in via Paggi, Repetto, D’albertis e Ayroli, anche se non sono chiari gli scenari. Ed è proprio questa incertezza che sta nei fatti dividendo la rete tra scettici e favorevoli: i primi, infatti, non considerano questa una soluzione fattibile per i volumi di traffico che sarebbero spostati di qualche metro in vie già congestionate e con appuntamenti mercatali fissi. I sostenitori, invece, credono che la cosa potrebbe migliorare la qualità dell’aria per i tanti bimbi che vivono gli spazi della piazza.