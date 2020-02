Sampierdarena, rimorchio di un tir resta incastrato nel ponte ferroviario

Genova. Non è neppure la prima volta che succede.

In via Degola a Sampierdarena un tir con rimorchio è rimasto incastrato sotto il ponte ferroviario, all’incrocio con via Reti. E’ successo in serata.

Nell’incidente non ci sono stati feriti: il conducente del mezzo pesante è transitato senza problemi all’interno dell’abitacolo mentre per fortuna non c’erano auto o moto subito in coda al camion.

Qualche problema per la viabilità – sul posto la polizia locale – che dovrà dirigere tutto il traffico nell’altra corsia, quella utilizzata di solito da chi proviene dalla Valpolcevera e deve svoltare verso Cornigliano.