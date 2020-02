Sampierdarena, danneggia le auto in sosta: i carabinieri lo fermano con lo spray urticante

Genova. I carabinieri di San Teodoro, la notte scorsa, hanno arrestato un uomo di 42 anni, italiano, per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

I fatti sono avvenuti in via Di Francia. L’uomo, in stato di alterazione dovuta forse a droga o alcol, senza motivazione alcuna, danneggiava le auto parcheggiate sulla strada.

Sorpreso dalla pattuglia e sottoposto a controllo, ha opposto resistenza nei confronti dei carabinieri, i quali, sono stati costretti a utilizzare lo spray. L’uomo sarà processato con rito direttissimo.