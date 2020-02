Sampdoria, piace Emmanuel Bonaventure Dennis

Genova. Lunga vita (blucerchiata) a mister Ranieri, che si appresta a sfidare un allenatore (Beppe Iachini) cui la Samp deve molto… “Lunga vita al re”, a dispetto delle voci di un interessamento per Roberto D’Aversa, come tecnico della prossima stagione calcistica.

Nel calderone, sempre in ebollizione, del calciomercato il “pot-pourri” di notizie include “carni e verdure” assortite… Per esempio il Doria viene dato sulle tracce di uno dei tanti talenti che calcano i campi del Belgio, seguito da mezza Europa e dal prezzo salato. Si tratta di Emmanuel Bonaventure Dennis, attaccante nigeriano del Bruges, capace, nell’ottobre scorso, di rifilare una doppietta, al Santiago Bernabeu, al Real Madrid, in un incontro di Champions. Peccato che il giocatore piaccia anche a Borussia Dortmund, Brighton, Monaco, Newcastle, Sheffield, Watford. Sognare comunque costa poco… di certo meno del prezzo del cartellino di Dennis.

Più vicina al vero, probabilmente, la voce che dà per sicuro il riscatto da parte del Verona di Valerio Verre, inopinatamente finito ai margini del progetto Sampdoria ed ora protagonista, con Jurić, in gialloblù.

Ed a proposito di progetti sembra essere tornata di moda l’intenzione di dare vita, in casa Samp, ad una formazione Under 23, in alternativa alla collaborazione in essere con la Vis Pesaro, dove negli ultimi due anni sono stati mandati a maturare i fuori quota della Primavera.