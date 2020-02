Sabato ai magazzini del Cotone Toti chiama il centrodestra per gli Stati generali della Liguria

Genova. Sabato 22 febbraio 2020 ai Magazzini del Cotone di Genova (sala Maestrale) si terranno gli Stati Generali della Liguria. Gli Stati Generali inizieranno alle ore 10 con l’apertura del presidente Giovanni Toti e saranno un momento di confronto tra amministratori liguri, associazioni di categoria, volontariato, sindacati, rappresentanti del mondo del lavoro e della società civile.

Ci sarà spazio, nel corso della giornata, anche per alcune case history come quella dedicata alla Protezione Civile e al ponte Morandi, con la partecipazione del Commissario per la ricostruzione e sindaco di Genova Marco Bucci.

Presenti i segretari liguri della coalizione di centrodestra: Edoardo Rixi, Lega, Chicco Iacobucci, Fratelli d’Italia, Carlo Bagnasco, Forza Italia, Andrea Costa, Liguria Popolare, Manuela Gagliardi, Cambiamo! con Toti Presidente.