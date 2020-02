Rugby, i risultati di un fine settimana ricco di incontri

Genova. Giornata di rugby alquanto intensa per il movimento ligure con risultati di estrema importanza. Allo stadio Carlini, nello scontro diretto fra due dei tre club impegnati nella strenua lotta per evitare la retrocessione in Serie B, il Cus Genova ha prevalso in extremis grazie ad una meta di Brandon Mandivenga sul coriaceo Amatori Alghero. La Pro Recco ha lottato allo spasimo a Biella cadendo di misura nel finale e raccogliendo un punto di bonus.

Domenica prossima pausa per i campionati nazionali in concomitanza del Guinness Sei Nazioni. Intanto in Serie C1 nella fase promozione l’Amatori Genova è partito bene sottomettendo il sempre tenace Cus Pavia, mentre al Fontanassa di Savona il favoritissimo Novara ha esordito con una importante affermazione. Nella C2 il torneo procede con regolarità con uno Spezia solitario in classifica ed ormai con il già certo accesso ai playoff.

Serie A girone 1 (3ª giornata di ritorno)

Cus Genova – Amatori Alghero 17-16

Biella – Tossini Pro Recco 20-19

ASR Milano – TK Group VII Torino (rinviata al 23 febbraio)

Accademia Ivan Francescato – I Centurioni Lumezzane 35-21

Itinera Cus Torino – Parabiago 49-21

Classifica: Accademia Ivan Francescato 49, Biella 48, Itinera Cus Torino 46, Tossini Pro Recco 38, TK Group VII Torino 33, Parabiago 26, ASR Milano 25, Cus Genova 16, Alghero 12, I Centurioni Lumezzane 8.

Serie C1 girone 4 promozione (1ª giornata di andata)

Amatori Genova – Fedrigari Cus Pavia 23-12

Savona – Probiotical Amatori Novara 13-31

San Mauro – Rivoli 19-18

Classifica: Probiotical Amatori Novara 5, Amatori Genova, San Mauro 4, Rivoli 1, Savona, Fedrigari Cus Pavia 0.

Serie C1 girone 4 passaggio (1ª giornata di andata)

Pro Recco/B – Stade Valdotaine 7-25

Cuneo Pedona – Cus Torino/B 34-33

Union Riviera in sosta

Classifica: Stade Valdotaine, Cuneo Pedona 5, Cus Torino/B 2, Union Riviera, Pro Recco/B 0.

Serie C2 Liguria/Piemonte girone 2 (3ª giornata di ritorno)

R.C. Spezia – Le Tre Rose Casale 36-7

Lions Tortona – Val Tanaro 24-3

Saluzzo – Cus Piemonte Orientale 23-24

Classifica: R.C. Spezia 35, Lions Tortona 24, Cus Piemonte Orientale 22, Val Tanaro 15, Saluzzo 3, Le Tre Rose Casale 0.

Under 18 girone 1 Élite (3ª giornata di ritorno)

Kawasaki Robot Calvisano – Nordival Rovato 64-7

Tutto Cialde Lecco – Cus Torino 8-14

Unione Monferrato – ASR Milano 19-12

Cus Milano – Como 32-24

IM Exchange Viadana – FTGI Embriaci 26-12

Classifica: Kawasaki Robot Calvisano 57, Unione Monferrato 49, ASR Milano 47, Rovato 39, Cus Milano 33, Tutto Cialde Lecco 31, Cua Torino 25, IM Exchange Viadana 23, FTGI Embriaci 15, Como 5.

Under 18 interregionale 2 di area (5ª giornata di andata)

Amatori Genova – Ivrea (non disputata per rinuncia di Ivrea)

Under 18 territoriale seconda fase girone 1 Trofeo D’Altorio (5ª giornata di andata)

Rivoli – FTGI Ligues/1 19-9

San Mauro – Amatori Novara 26-21

Teckikabel VII Torino – FTGI Embriaci/2 72-10

Classifica: San Mauro 18, Teckikabel VII Torino 15, Rivoli 14, FTGI Ligues/1 9, Amatori Novara 3, Embriaci/2 -3.

Under 18 territoriale seconda fase girone 2 Trofeo Fusco (5ª giornata di andata)

Union Riviera – Chieri (non disputata)

Moncalieri – Collegno 0-29

FTGI Ligues/2 in sosta

Classifica: Collegno 15, Moncalieri, FTGI Ligues/2 punti 10, Union Riviera, Chieri 0.

Under 16 interregionale di area Girone 1 conference (1ª giornata)

CUS Genova – Nordival Rovato 5-60

Under 16 interregionale di area Girone 2 conference (1ª giornata)

FTGI Ligues1 – Seregno 27-19

Under 16 seconda fase Girone 1 Trofeo Spagnoli (3ª giornata di andata)

Amatori Genova – Cus Piemonte Orientale 67-12

Collegno – San Mauro 21-8

Unione Monferrato – Ivrea 36-10

Classifica: Amatori Genova 11, Ivrea, Unione Monferrato 10, Collegno 9, San Mauro 4, Cus Piemonte Orientale 1.

Under 16 seconda fase Girone 2 Trofeo Oddone (3ª giornata di andata)

FTGI Ligues/2 – Province dell’Ovest 41-21

FTGI Marengo – Moncalieri 5-38

Volvera – Union Riviera 31-24

Classifica: FTGI Ligues/2 15, Moncalieri 14, Union Riviera 7, Volvera 6, Province dell’Ovest 5, FTGI Marengo 0.

Under 14 regionale (15ª giornata)

Pro Recco – Province dell’Ovest/1 5-64

Nella foto: la meta decisiva del Cus Genova siglata da Brendon Mandivenga