Rubano 19 tubi di Pringles al supermercato, quattro studenti denunciati

Genova. Forse volevano fare la scorta per seguire il diretta tv la lunga notte del Super Bowl americano, i quattro ragazzi, studenti, denunciati dai carabinieri di Santa Margherita per furto aggravato in esercizio commerciale.

I quattro giovani, di cui due minorenni, residenti tra Zoagli e Rapallo, qualche giorno fa erano entrati all’interno di un supermercato, il Gulliver in centro, e dopo essersi intascati 19 tubi patatine Pringles, per un valore di 40 euro, si sono allontanati senza pagare.

I carabinieri hanno indagato sul fatto e utilizzando anche le immagini di videosorveglianza sono riusciti a risalire all’identità dei ladruncoli. Sono stati denunciati a piede libero. La refurtiva non era stata neppure “consumata” ed è stata restituita all’avente diritto.