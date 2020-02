Genova. Per la prima volta in Italia un robot aiuterà i chirurghi a operare i bambini in un ospedale pediatrico. Succede all’istitutoGaslini di Genova dove è stato inaugurato nel nuovo reparto di chirurgia robotica il sistema Da Vinci, un macchinario ad altissima tecnologia, già sperimentato con successo anche al San Martino, che permetterà non solo di lavorare con più precisione, ma anche di ridurre i tempi di intervento e quelli di degenza.

A guidarlo – o meglio, a farlo guidare all’equipe specializzata attraverso uno speciale joystick – sarà Girolamo Mattioli, primario di chirurgia: “Forse ci renderà più facile la vita, faremo cose che ancora non facciamo per ridurre il fastidio ai piccoli pazienti – spiega -. Il robot permette di fare azioni chirurgiche che altrimenti dovremmo fare in modo tradizionale con tagli normali. Il robot non decide niente, ci aiuta a ridurre le nostre imperfezioni fisiche, a vedere meglio, riducendo tremori ed evitando errori di precisione e di mira e ad entrare nell’organismo senza creare troppo trauma al paziente. Riduce soprattutto il dolore”. Una vera e propria rivoluzione per l’ospedale, “ma in senso positivo, qualcosa che all’interno di un ospedale pediatrico aiuta tutte le parti chirurgiche a migliorare i risultati”, prosegue il medico.

Solo il robot, fornito dall’azienda AB Medica, è costato circa 2,5 milioni di euro, coperti con fondi ministeriali. Ben più alte le spese per allestire tutta la sala e per formare l’équipe specializzata che dovrà usarlo. L’obiettivo del Gaslini è costruire un centro specifico di rilievo internazionale, sostenuto con un progetto delle foondazioni Gaslini e Querci, e diventare un punto di riferimento per la formazione e la ricerca clinica nel campo della chirurgia robotica di alto livello e specializzazione.

“Sono quasi tre anni che lavoriamo a questo progetto – dice il direttore generale dell’ospedale Gaslini, Pietro Petralia -. Questa esperienza da sperimentazione è diventata un modello che siamo già in grado di diffondere con collaborazioni in Italia e all’estero. Il robot potrà operare con maggiore accuratezza, precisione e anche qualità delle cure perché la riduzione dei tempi di intervento e dei giorni di degenza è un evidente indicatore di miglioramento”.

“Oggi è una giornata importante – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – che conferma il livello straordinario delle terapie e dell’assistenza garantite in questo ospedale pediatrico, punto di riferimento non solo in Liguria e in Italia ma anche all’estero e di cui siamo orgogliosi. L’innovazione tecnologica è oggi un aspetto fondamentale della nostra sanità, anche pediatrica come dimostra la scelta di installare questa apparecchiatura all’avanguardia al Gaslini, che punta a diventare il primo polo italiano per la ricerca e la didattica legate all’utilizzo di questa tecnologia”.