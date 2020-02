Revoca concessione, il senatore Paragone a Genova: “Il M5S resti fermo su promessa a cittadini”

Genova. “Sulla revoca della concessione ad Autostrade in consiglio dei ministri il movimento deve essere fermo nella sua decisione. L’aveva detto, aveva preso un impegno davanti a questi cittadini quindi o è revoca o tutto il resto è melina”.

Lo ha detto il senatore ex M5S Gianluigi Paragone che oggi ha partecipato in piazza a Genova alla manifestazione del comitato di cittadini Autostrade Chiare.

“Bisogna tornare a riflettere su quello che è accaduto con il ponte Morandi – ha aggiunto Paragone – e chiedo alla politica di fare una profonda riflessione sulla sciagurata stagione delle privatizzazioni e sulle modalità con cui si danno in concessione a privati beni pubblici in modo vantaggiosi per gli imprenditori e a sfavore dei cittadini”.