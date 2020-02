Regionali Liguria, sull’alleanza il M5s “decide di non decidere”. Per il Pd il tempo è scaduto

Roma. “Si è deciso di non decidere”. È Mattia Crucioli, senatore ligure del Movimento 5 Stelle, il primo a parlare dal vertice romano della scelta definitiva: allearsi col centrosinistra alle prossime regionali oppure correre da soli. “Il reggente Vito Crimi ha deciso di rinviare ulteriormente qualsiasi votazione su Rousseau che avrebbe invece rappresentato l’unico strumento per un sereno dibattito ospitando le tesi dei favorevoli e dei contrari”, scrive sul proprio profilo Facebook mentre la riunione è ancora in corso.

Se l’esito verrà confermato, sarà probabilmente la pietra tombale sull’alleanza. “Entro questa settimana”, era la scadenza tassativa posta dai democratici. “Devono decidere se far prevalere logiche interne o far vivere un patto civico per questa regione. Dipende tutto da loro, ma noi siamo pronti comunque”, aveva ribadito il vicesegretario Orlando durante la convention di sabato scorso a Pra’.

Al tavolo c’erano l’ex ministro Danilo Toninelli, Alice Salvatore, vincitrice delle primarie su Rousseau, gli altri parlamentari e i consiglieri regionali. Il fronte pro alleanza aveva chiesto di rimandare la questione agli iscritti sulla piattaforma online. “Con proposta scritta presentata al capo politico da 6 parlamentari liguri su 8 e da 2 consiglieri regionali su 4 si era chiesto di dare immediatamente voce agli iscritti relativamente ad un progetto civico per la Liguria finalizzato a sottoporre ad altre forze politiche l’adesione ad un programma elaborato dal Movimento 5 Stelle Liguria, sulla base del quale sostenere alle elezioni regionali un candidato presidente civico che si rendesse garante di tale progetto”, scrive Crucioli.

Un progetto civico, continua Crucioli, che “sfidasse le altre forze politiche, mettendole alla prova su temi fondamentali del movimento 5 stelle Liguria, come la richiesta al Governo nazionale di revocare la concessione autostradale ad Aspi, la realizzazione della “gronda dei liguri” invece che quella dei Benetton ed il perseguimento di una sanità pubblica efficiente e all’avanguardia”. Sulla Gronda, tra l’altro, era arrivata dal centrosinistra più di un’apertura, anche di recente.

Invece l’ennesimo rinvio. Vince la linea Salvatore-Toninelli: il Movimento 5 Stelle, a meno di clamorosi ribaltoni, correrà da solo e il centrosinistra adesso potrà concentrarsi sul proprio candidato. Del resto anche il senatore Crucioli, in aperta rottura coi vertici del Movimento, sa che è troppo tardi: “È chiaro a tutti che siamo già fuori tempo massimo: ogni ulteriore ritardo rischia di compromettere qualsiasi progetto comune e, per certo, regala ulteriore vantaggio ad un centrodestra già in campagna elettorale”. Poi l’affondo: “Prendo le distanze dall’ennesima decisione calata dall’alto senza sentirli, oltretutto contrariamente a quanto mi era stato promesso in precedenza da Di Maio”.

Nervosismo e disincanto nell’ambiente Dem: a Genova e Roma, ci si preparava già da giorni a questa eventualità e al momento la volontà di far saltare definitivamente il banco sarebbe più forte che mai. Avrebbe potuto essere ma non sarà. E c’è già chi ipotizza future migrazioni tra i gruppi – dal M5s al Pd ovviamente – a partire dal parlamento.