Regionali 2020, domani via alla campagna elettorale con il Stati generali Liguria del governatore Toti

Genova. Mentre il centro sinistra non ha ancora un candidato e ancora non è chiaro se Pd e M5S correranno insieme domani il centro destra avvia ufficialmente la campagna elettorale.

Nella sala Maestrale dei Magazzini del cotone, al Porto Antico di Genova infatti si terranno gli Stati Generali della Liguria, una iniziativa promossa dal governatore Giovanni Toti. Gli Stati Generali inizieranno alle ore 10 con l’apertura del presidente Giovanni Toti e saranno un momento di confronto tra amministratori liguri, associazioni di categoria, volontariato, sindacati, rappresentanti del mondo del lavoro e della società civile. Ci sarà spazio, nel corso della giornata, anche per alcune case history come quella dedicata alla Protezione Civile e al ponte Morandi, con la partecipazione del Commissario per la ricostruzione e sindaco di Genova Marco Bucci.

A chiudere la giornata di lavori sarà Toti. E’ annunciata la partecipazione dei liguri della coalizione di centrodestra: Edoardo Rixi (Lega), Chicco Iacobucci (FdI), Carlo Bagnasco (FI), Andrea Costa (Liguria Popolare), Manuela Gagliardi (Cambiamo! con Toti Presidente) che si confronteranno nel pomeriggio in un incontro dal titolo “Uniti si vince”

Domenica sera invece alla Fiera di Genova Toti e Bucci parteciperanno alla cena di finanziamento della Lega: 1400 i posti a tavola per l’iniziativa a cui parteciperà il leader del Carroccio Matteo Salvini.