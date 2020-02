Rapallo, frontale tra due auto: tre feriti. Chiusa la strada per Santa Margherita

Rapallo. Un brutto incidente è avvenuto questo pomeriggio poco dopo le 15 in via San Michele di Pagana, a Rapallo, tra due autovetture.

Lo scontro frontale è stato tremendo: entrambe le macchine sono rimaste distrutte nell’impatto, ma per fortuna le tre persone che viaggiavano a bordo, due uomini e una donna) non hanno riportato ferite gravi, trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.

PEr consentire i soccorsi e il ripristino della viabilità è stato necessario chiudere la strada al traffico: per questo motivo, al momento, la circolazione tra Santa Margherita e Rapallo è sospesa.