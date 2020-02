Raid incendiario su cassonetti a Cornigliano, si indaga su un uomo in fuga

Genova. I carabinieri della compagnia di San Martino indagano sul rogo di cassonetti avvenuto questa notte a Cornigliano e che ha interessato alcuni contenitori della spazzatura in via Bigliati, via Bellini e via Brighenti.

I militari intorno alle 2 sono intervenuti su via Bellini, dopo la chiamata arrivata al 112 dai residenti allarmati da fiamme e odore acre, e hanno visto una persona allontanarsi di corsa.

L’uomo è riuscito a far perdere le tracce. Indagini in corso, anche attraverso le testimonianze dei residenti e l’acquisizione delle telecamere della zona, per risalire all’identità dell’autore.