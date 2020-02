Raid incendiario a Cornigliano: decine di cassonetti in fiamme, paura tra i residenti

Genova. Un vero e proprio raid incendiario quello andato in scena la scorsa notte per le strade di Cornigliano. Diversi cassonetti sono stati dati alle fiamme in via San Giovanni d’Acri, via Bigliati, via Bellini e via Brighenti, tutte concentrate nella stessa zona.

Verso l’una è stato dato l’allarme e sul posto sono arrivati in forze in vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri. I pompieri sono riusciti a estinguere le fiamme in poco tempo, prima che il rogo potesse estendersi a veicoli parcheggiati e altri oggetti. Paura tra i residenti, svegliati dall’odore acre del fumo e dalle sirene dei mezzi di soccorso.

Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili del gesto. Secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di una banda di ragazzi che ha organizzato il raid per gioco, ma sarà l’analisi delle telecamere della zona a fornire maggiori dettagli.