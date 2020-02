Questura di Genova, la nuova dirigente delle volanti è Anna Leuci

Genova. Il questore di Genova Vincenzo Ciarambino ha presentato questa mattina alla stampa il nuovo dirigente dell’ufficio prevenzione generale (Upg). Si tratta del primo dirigente Anna Leuci che sostituisce Alessandra Bucci, promossa a questore vicario a Pescara.

Originaria di Caserta, Anna Leuci ha alle spalle una lunga esperienza come dirigente della Digos nelle questure di Vercelli e Novara. A Vigevano ha diretto il commissariato per 11 anni, prima di essere trasferita a Genova.

“Sono molto contenta e onorata di essere qui – ha detto, seduta accanto al questore Vincenzo Ciarambino – e mi auguro di esserne all’altezza”. A Novara la dirigente lascia la sua famiglia. Entrata in servizio ieri, la prima cosa che ha messo in programma “è un giro per la città a piedi”.

Il questore ha approfittato dell’occasione per ufficializzare la nomina di Riccardo Perisi a dirigente della Digos in sostituzione di Francesco Borré promosso a questore vicario a Sassari.