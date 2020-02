Genova. Immediato riscatto della PSA Olympia che, archiviata la comunque positiva avventura in Coppa Italia, ritrova i tre punti in campionato nella sfida casalinga contro la MV Impianti BZZ Piossasco.

Vittoria che vale anche il primato in classifica, complice la sconfitta del Garlasco a Caselle Torinese. Sfida senza storia nella quale le leonesse impongono la propria pallavolo sin dalle prime battute. In neanche un’ora di gioco le ragazze di coach Matteo Zanoni chiudono la pratica 3 a 0 con i seguenti parziali: 25-11, 25-10 e 25-12. Nota di merito per il capitano Giulia Bilamour, autentica protagonista durante i suoi turni di battuta.

di 49 Galleria fotografica Pallavolo, Serie B2: PSA Olympia Genova vs MV Impianti BZZ Piossasco









“È stata una settimana strana, siamo usciti dalla Coppa Italia disputando forse la più bella partita della stagione e avevo paura in un calo di concentrazione delle ragazze, ma il lavoro in palestra di coach Matteo Zanoni, il supporto del capitano Giulia Bilamour e la vice Silvia Antonaci hanno caricato a mille la squadra e stasera hanno dimostrato per l’ennesima volta la qualità della rosa. Orgoglioso di voi” commenta il patron gialloblù Giorgio Parodi.

Grazie all’undicesima vittoria in campionato la PSA Olympia sale a 32 punti e ritrova la vetta della classifica con una lunghezza di vantaggio sul Volley 2001 Garlasco. Prossimo appuntamento sabato 22 febbraio alle ore 20,30 in trasferta contro la Play Asti Chieri ’76.