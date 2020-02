Genova. Nove giocatori del girone A di Promozione sono stati squalificati questa settimana dal giudice sportivo.

Luca Gambacorta (Taggia) dovrà saltare le prossime quattro partite, espulso perché “in reazione al fatto di un avversario che, a gioco in svolgimento, raggiungeva correndo un compagno, afferrandolo per un braccio e, una volta giratolo, gli sferrava un forte pugno al volto, si lanciava in difesa del compagno colpito, spintonando con violenza gli avversari e colpendo l’aggressore con ripetuti calci, senza conseguenze lesive”.

Omar Rampini (Varazze Don Bosco) è stato fermato per quattro turni in quanto espulso perché “a gioco in svolgimento, raggiungeva correndo un calciatore avversario afferrandolo per un braccio e, una volta giratolo, gli sferrava un forte pugno al volto, senza conseguenze lesive; dopo averlo colpito, si lanciava verso altri avversari, sferrando calci e pugni ed urlando loro espressioni minacciose”.

Tre giornate di squalifica a Christian Piccardo (Varazze Don Bosco), espulso perché “a gioco in svolgimento, rincorreva un avversario e, senza avere la possibilità di giocare la palla, lo spingeva con forza, facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive e rivolgendogli espressioni minacciose”.

Paolo Serpe (Ventimiglia) dovrà saltare le prossime due partite.

Una giornata di stop è stata comminata a Alessandro Bianchi (Arenzano), Alessio Bisio (Sestrese), Lorenzo Scerra (Bragno), Gino Juan Soto Pesce (Celle Ligure) ed Angelo Luigi Leone (Veloce).

Fabio Luccisano, allenatore del Ventimiglia, è stato squalificato per tre gare perché “a seguito di una decisione tecnica, urlava nei confronti della terna espressioni irriguardose ed ingiuriose; alla notifica del provvedimento disciplinare, mentre usciva dal terreno di gioco, reiterava espressioni del medesimo tenore. Posizionatosi fuori dal recinto di gioco, per tutta la restante durata dell’incontro, continuava in tale comportamento nei confronti di un assistente arbitrale e dell’intera terna”.

La classifica marcatori dopo 19 giornate:

17 reti: Anselmo

16 reti: Akkari (Sestrese)

15 reti: Lobascio (Serra Riccò)

12 reti: Al. Salzone (Ventimiglia)

10 reti: N. Morando (Praese), Ventre (Ventimiglia), Raiola (Celle Ligure)

9 reti: Daddi (Ceriale), Rossi (Praese), L. Baroni (Varazze Don Bosco)

8 reti: Romeo (Legino), Calcagno (Veloce)

7 reti: Draghici (Serra Riccò), Cisternino Palagano (Praese)

6 reti: Sofia (Celle Ligure), Costa (Via dell’Acciaio), G. Insolito, Caredda (Ceriale), Miceli, Gambacorta (Taggia), Mehmetaj (Dianese e Golfo), Troiano, Mancini (Arenzano)

5 reti: Scappatura (Ventimiglia), Fiuzzi, Celotto (Taggia), Di Molfetta (Praese), Zito (Camporosso), Bianchi (Arenzano), Trudu (Via dell’Acciaio), Perrone, F. Baroni, Saporito (Varazze Don Bosco), Vejseli, Zunino (Bragno)

4 reti: Ravoncoli (Taggia), Brovida (Bragno), Cascina (Camporosso), A. Rea (Ventimiglia), Angius (Arenzano), Chiarabini (Via dell’Acciaio), Szredi, Armango (Loanesi San Francesco), M. Raso (Praese), Casassa Vigna (Dianese e Golfo), Gagliardi (Varazze Don Bosco)

3 reti: Bortolini, Piroli (Sestrese), Burattini (Arenzano), Ennaouy (Serra Riccò), Angella, Craviotto (Varazze Don Bosco), Badoino (Ceriale), Rignanese, Tobia (Legino), Falsini (Via dell’Acciaio), Cutellè, Tarantola (Taggia), Torra (Bragno), Fanelli, Maida, Colombino (Veloce), Dominici (Ceriale/Dianese e Golfo)

2 reti: T. Giunta (Camporosso), Garibbo (Dianese e Golfo), Zani (Sestrese), Poggioli (Via dell’Acciaio), Lupi, Lanzalaco (Arenzano), Mela (Loanesi San Francesco), Sabor, Revello, Salas Mendoza, Perego, Minardi (Praese), Core, Schirru (Legino), Rapetti, Giguet, Damonte (Veloce), Altamore, An. Piombo (Celle Ligure), Donà, Fantoni (Ceriale), G. Albanese (Serra Riccò), Antonelli (Loanesi San Francesco/Ceriale), Calcopietro (Camporosso/Ventimiglia)

1 rete: Sattin, Ardinghi, Ansaldo, Bazzurro, S. Rossi, Caramello, Di Sisto (Sestrese), Giusto, Guerra, Cosentino, Zuloaga (Veloce), Orero, Ndao, Pozzati (Via dell’Acciaio), Cosentino, Damonte, Favara (Celle Ligure), Tagliabue, Crocilla, Garetto, Rampini, Piccardo, Scala, Fazio (Varazze Don Bosco), Rapetto, Maia, Scerra (Bragno), Stabile, Pinna, Tacchino, Forte, Pavone (Praese), Pirozzi, Patrone (Arenzano), Conrieri, Codeglia, Gambacorta, El Kamli, Cuneo, Ferrigno, Gallo, Minghinelli, La Greca, Salmaso (Taggia), Stamilla, Crudo, Tofanica, Grifo, M. Luci, Truisi, Siberie (Camporosso), Ferrero, Ottolini, Rizzo, Boccardo, Garrè, Re (Serra Riccò), Amato, Salis, Avanzi (Legino), Tselepis, Castelein, Chariq, Martini, Mrahi (Dianese e Golfo), Sfinjari (Loanesi San Francesco), Bonifazio, Sfinjari, Maxena (Ceriale), Sparma, Gallo, Olivieri (Ventimiglia)

Autoreti: 1 Bonara (pro Dianese e Golfo), Minghinelli (pro Veloce), Costa (pro Sestrese), D. Giunta, Massa (pro Arenzano), L. Orero (pro Praese)