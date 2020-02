Genova. Decine di nidi sono stati avvistati in questi giorni in tutta la città, centinaia se si contano anche le segnalazioni in provincia: A Genova è allarme rosso per la processionaria.

La Thaumetopoea pityocampa, più comunemente conosciuta come la Processionaria del Pino per via delle sue abitudini di spostarsi “in processione” dai nidi fatti sui pini, è un insetto infestante il cui dorso è ricoperto di peli urticanti, particolarmente pericolosi per le mucose dei cani. Nei casi più gravi, le punture diffuse, possono portare a complicazioni anche gravi.

Foto 2 di 2



Con il caldo anomalo di questi inverno mai arrivato non c’è stata la consueta selezione del gelo, che in parte tiene sotto controllo il proliferare di questo insetto, come altri: la primavera in anticipo sta portando ad una vera esplosione di nidificazioni in tutta la città, già maturi.

A Recco l’amministrazione comunale ha rimosso quasi duecento nidi in pochi giorni, mentre a Genova non si contano le segnalazioni: Righi, zona forti, Granarolo, ma anche Coronata, via Bertani, Quarto, Castelletto. Ovunque ci sono dei pini o degli abeti il rischio è altissimo.