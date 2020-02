Primavera con Michelangelo e Natale con Disney, Palazzo Ducale svela i prossimi appuntamenti

Genova. Da Michelangelo a Disney, passando per le fotografie di Scianna, la mostra dedicata a Obey, ma anche le iniziative come “La Storia in Piazza e festival Limet che, anche quest’anni, vedrà a Genova ospiti di altissimo livello, a partire dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. È un ventaglio di iniziative molto variegato quello presenta dal direttore di Fondazione Palazzo Ducale di Genova, Serena Bertolucci, che ha presentato i prossimi appuntamenti.

Si parte con Michelangelo Divino Artista , dal 26 marzo al 19 Luglio che porterà negli appartamenti del Doge, un percorso basato sugli “incontri eccezionali” che costellano la biografa del Buonarroti. In mostra, quindi, circa 60 disegni autografi, tra i quali anche “Cleopatra”, oltre a sculture: la Madonna della Scala e il Cristo Redentore.

La grande fotografia, invece, arriverà nel sottoporticato, dal 10 aprile al 6 settembre, con la mostra dedicata a Ferdinando Scianna: viaggio, racconto, memoria. Un’antologica di una delle figure di riferimento della fotografia contemporanea internazionale.

Un altro omaggio molto interessante che proporrà Palazzo Ducale è quello a Obey, dal 19 giugno al 19 ottobre. Un’esposizione che ripercorre il lavoro di questo artista di fama mondiale la cui immagine simbolo è quella legata al manifesto “Hope” divenuto immagine iconica della campagna elettorale di Barack Obama.

Infine “Disney, l’arte di raccontare storie senza tempo”, che porterà la magia di questo grande fumettista a Palazzo Ducale proprio nei giorni attorno a Natale. Una mostra che, in chiave narrativa, con l’esposizione di bozzetti e tavole, racconta le storie da cui sono tratti i film più famosi, con una particolare attenzione anche al rapporto tra Disney e Genova.