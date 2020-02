Genova. Il girone di ritorno del Cus Genova inizia nel migliore dei modi. A Codogno, infatti, i genovesi hanno raccolto la prima vittoria fuori casa della stagione.

La squadra genovese ha piegato al tie break il Caseificio Croce di Lodi, che occupa la terzultima piazza della classifica. La gara è stata combattuta e il Cus ha prevalso solo al tie break. Avanti prima i padroni di casa per 1-0, quindi il Cus per 1-2, la sfida è stata decisa dal 13-15 per i biancorossi nel quinto parziale. Il cambio in panchina, con l’arrivo di Mancini al posto di Grotto, è coinciso con la prima affermazione fuori casa dei cussini.

Ecco il commento della società sulla pagina Facebook ufficiale: “Privi della diagonale palleggio-opposto Nonne Gavazzi per infortunio, i galletti partono con Ricceri-Louza, Colombini-Bettucchi, Fiore-Zappavigna. Primo set da dimenticare con il CUS fallosissimo sia in battuta che in attacco che lascia i padroni di casa del CappuVolley liberi di amministrare il parziale in scioltezza. Al cambio campo coach Nando Mancini suona la carica e i suoi rispondono alla grande. De Spinosa in ricezione e difesa sale in cattedra e la squadra inizia a girare come un orologio vincendo secondo e terzo set e portandosi sul 2-1. Nel quarto parziale però Lodi rientra in partita mentre i biancorossi si lasciano andare, un po’ di nervosismo in campo e qualche errore di troppo dei cussini portano la partita al quinto set. Nel tie-break si lotta punto a punto, ma alla fine la compattezza del gruppo aiuta il CUS a portare a casa la vittoria”.

Il Cus è ora ottavo in classifica, con 17 punti. La situazione rimane stabile, ma il margine sulla zona retrocessione si amplia. Proprio il Caseificio Croce Lodi, infatti, dista ora otto punti.