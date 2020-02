Arriva la prima vittoria per la Locatelli che espugna Brescia dopo una bella gara fatta di emozioni e condotta per larga parte dalle lontre. Le biancorossoblù vanno avanti subito nel primo quarto e allunga nel secondo chiudendo sullo 0-3 la prima metà gara. Reazione delle lombarde nel terzo periodo, ma le genovesi riescono sempre a tenere la testa avanti anche nella seconda parte con l’ultimo quarto che vede le bresciane giocarsi il tutto per tutto arrivando a pareggiare i conti.

Guizzo nel finale delle liguri che vanno a trovare il gol decisivo a pochi secondi dalla sirena. Da segnalare le doppiette di Bianco e Ravenna (autrice della deviazione decisiva) e le reti di Grasso e Rossi.