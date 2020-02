Possibili fibre di vetro nelle bottiglie, Coca Cola ritira numerosi lotti in tutta Italia

Roma. E’ scattato dopo un controllo dell’azienda un maxi richiamo di alcuni lotti di bottigliette di Coca Cola. Il problema riguarda tutta Italia ed è stato segnalato dallo stesso ministero della Salute.

L’avviso riguarda le classiche bottigliette in vetro da 20 centilitri vendute in confezioni da 6 unità. Nel motivo del richiamo si legge: “Possibile presenza di corpi estranei (filamenti di vetro)” nelle bottigliette. I lotti sono quasi tutti relativi al gusto “Original” ma in un caso riguardano bevande a zero zuccheri.

Ecco l’elenco completo dei lotti indicati e richiamati, in fase di aggiornamento

Coca-Cola Original Taste, lotto n° L200108, data di scadenza 07-07-2021;

Coca-Cola Original Taste, lotto n° L200107, data di scadenza 06-01-2021;

Coca-Cola Original Taste, lotto n° L191220, data di scadenza 19-12-2020;

Coca-Cola Original Taste, lotto n° L191221, data di scadenza 20-12-2020;

Coca-Cola Original Taste, lotto n° L200109, data di scadenza 08-01-2021;

Coca-Cola Zero Zuccheri, lotto n° L200109, data di scadenza 10-07-2020;

Coca-Cola Original Taste, lotto n° L191219, data di scadenza 17-12-2020;

Coca-Cola Original Taste, lotto n° L191219, data di scadenza 18-12-2020.