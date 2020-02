Santa Margherita Ligure. Sabato 1 febbraio, con partenza alle ore 15 dal lungomare di Santa Margherita Ligure, si è corsa l’ottava edizione della Portofino Run.

La corsa, valevole quale Memorial Antonella Guzzi, come di consueto organizzata dall’Atletica Due Perle, ha visto gli atleti raggiungere Portofino e tornare sul punto di partenza, al termine di 10 chilometri su un tracciato panoramico e caratterizzato da alcuni lievi saliscendi.

La gara è stata portata a termine da 362 podisti: 254 maschi e 108 femmine, numero record rispetto alle precedenti edizioni, ovvero ai 211 del 2019, ai 347 del 2018, ai 225 del 2017, ai 305 del 2016, ai 304 del 2015, ai 219 del 2014, ai 98 del 2013.

Primo al traguardo, con il tempo di 30’43”, è giunto Stefan Gavril, tesserato per la Nice Athletisme. Seconda posizione per Khalid Ghallab (Team Casa della Salute) in 31’27”, terzo Mohamed Rity (Delta Spedizioni) in 32’17”.

A seguire, 4° Soufiane El Aoufi in 32’17”, 5° Marco Mazzon (Run Athletic Team) in 33’08”, 6° Hicham El Jaoui (Delta Spedizioni) in 33’36”, 7° Vincenzo Scuro in 33’39”, 8° Gianfranco Cucco (GP Solvay) in 34’03”, 9° Stefano Contardi (Bio Correndo Avis) in 34’45”, 10° Luca Schiasselloni (Delta Spedizioni) in 34’49”, 11° Carlo Cangiano (Albenga Runners) in 34’50”, 12° Luca Molinari in 35’06”, 13° Stefano Davite (Sai Frecce Bianche Triathlon) in 35’50”, 14° Giovanni Tornielli (Podistica Peralto) in 35’56”, 15° Daniele Ravelli (Atletica Arcisate) in 35’58”.

E ancora, 16° Lorenzo Gadaleta (Zena Runners) in 36’48”, 17° Andrea Bergenzi in 36’52”, 18° Marco Parodi (Maratoneti Genovesi) in 36’55”, 19° Alessandro Callegaro (Atletica Alessandria) in 37’05”, 20° Matteo Pittaluga (Cus Genova) in 37’07”, 21° Claudio Macchiavello in 37’17”, 22° Fabio Sperotto (San Marco Busto Arsizio) 37’35”.

Al ventitreesimo posto, vincitrice tra le donne, è giunta Mina El Kanoussi dell’Atletica Saluzzo, col tempo di 37’35”.

Poi, la classifica prosegue con 24° Roberto Maio (Bio Correndo Avis) in 37’52” e 25ª Marta Menditto (Atletica Alessandria), seconda in campo femminile in 37’56”.

Al 27° posto Andrea Maroni (Sai Frecce Bianche Triathlon) in 38’07”, 28° Filippo Scudieri (Cus Genova) in 38’09”, 29° Edwin Cumbicus (Team Casa della Salute) in 38’13”, 30° Emanuel Parodi (Cus Genova) in 38’14”, 31° Carlo Pasetto in 38’20”, 32° Alessandro Gennesi (Polisportiva Losa) in 38’24”, 33° Flavio Zappettini (Atletica Levante) in 38’24”, 34° Emanuele Bertoli (Cambiaso Risso Running Team) 38’25”.

Al 35° posto Viviana Rudasso (Team Casa della Salute) in 38’29”, terza tra le donne. La classifica femminile prosegue con 4ª Alice Franceschini in 39’01”, 5ª Benedetta Broggi (Raschiani Triathlon Pavese) in 39’12”, 6ª Monica Cibin (Elle Erre) in 39’26”, 7ª Claudia Guiotto (Doratletica) in 39’45”, 8ª Laura Scarafone (Rensen Sport Team) in 39’56”, 9ª Stefania Arpe (Zena Runners) in 40’33”, 10ª Silvia Maria Pasquale in 41’31”, 11ª Paola Noli (Delta Spedizioni) in 42’19”, 12ª Giorgia Testa (Team Casa della Salute) in 42’37”, 13ª Carlotta Federica Montanera (Cus Torino) in 42’39”, 14ª Alice Lambruschini (Atletica Levante) in 43’02”.