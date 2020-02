Genova. Il Basket Pegli vince contro il Cus Genova e fa quattro su quattro nel girone di ritorno nei derby cittadini. Dopo aver battuto My Basket, Sestri ed Ardita Juventus, i bluarancio di coach Conte riescono ad espugnare anche il Palacus.

Dopo un avvio di marca biancorossa, durato qualche minuto, gli ospiti riescono a prendere le misure e ricucire subito il piccolo gap che si era creato provando anche a mettere la testa avanti per poi chiudere sul 22-22 il primo periodo di gioco.

I secondi dieci minuti e le rotazioni danno ragione ai pegliesi, i quali provano ad alzare leggermente il ritmo di gioco e riescono a staccare i padroni di casa riuscendo a trovare tante soluzioni pulite sia dalla distanza che in penetrazione, ma con un colpo di coda degli ultimi minuti gli universitari si riportano a meno 5: 37-42 il parziale all’intervallo.

Il Cus prova a cambiare la partita schierando una zona 2-3 ad avvio ripresa, difesa che i biancorossi utilizzeranno per tutto il secondo tempo, la quale non ferma però l’ispirato attacco bluarancio; nel terzo quarto vige ancora equilibrio, 16-17 il parziale, ma nell’ultima frazione non c’è storia, 18-26 per Pegli che vince il derby con 14 lunghezze di scarto.

Commenta coach Mario Alberto Conte a fine partita: “Bellissima vittoria, contro una squadra che negli anni si sta confermando punto di riferimento di questo campionato, impreziosita dal fatto che è avvenuta in trasferta ed in un momento di certo non positivo dal punto di vista degli infortuni. Dopo aver raggiunto l’obiettivo salvezza nello scorso week end poteva esserci il pericolo di un calo di concentrazione, invece siamo stati super solidi, dimostrando ancora una volta il nostro potenziale e la nostra crescita; abbiamo rispettato bene il piano partita limitando in maniera positiva i loro punti di forza soprattutto nel finale dove abbiamo alzato ancora di più l’intensità, messa tanta energia e gestito alla grande il vantaggio costruito”.

Il tabellino:

Cus Genova – Porto Petroli Genova Basket Pegli 71-85

(Parziali: 22-22; 37-42; 53-59)

Cus Genova: Bestagno 13, Camperi, Bianco 8, Pampuro 6, Dufour 14, Sommariva 3, Ferraro 13, Falco 4, Casucci 8, Grandeaux 2, Pasqualetto, Franconi. All. Pansolin.

Porto Petroli Genova Basket Pegli: Moggio, Bochicchio, A. Zaio 1, Schivo 18, Meneguz 7, Schiano, Mannarini, A. Mozzone 10, M. Zaio 13, Grillo 2, Belotti 7, Pesce 27. All. Conte.

Arbitri: Vozzella (Andora) e Altamura (Genova).