Pegli, classi al freddo per le scuole Pascolo e Rizzo. Pd: “Carenza manutenzione del comune”

Genova. Stare in classe con la giacca e i guanti, tanto da riuscire a fare lezione a stento. Questo è quello che è successo questa mattina gli alunni della Rizzo e della Pascolo sono rimasti al freddo.

Secondo le prime informazioni all’origine dell’inconveniente, un guasto all’impianti di riscaldamento, che da tempo sarebbe stato segnalato come problematico da genitori e personale scolastico.

Su questo, torna all’attacco il Partito Democratico, che annuncia battaglia in Sala Rossa: “È ormai sotto gli occhi di tutti il protrarsi di un disagio dovuto a una carenza nella manutenzione degli istituti da parte della Civica amministrazione a causa di forti difficoltà degli uffici. Questo nonostante le ripetute rassicurazioni dell’assessore Piciocchi – scrive la capogruppo in consiglio comunale Cristina Lodi – A questo punto la giunta deve assumersi le sue responsabilità e cercare di porre rimedio nel più breve tempo possibile, considerato che ne è già trascorso troppo dall’inizio dell’inverno. Questo significa garantire i servizi e mettere i propri dipendenti in condizione di lavorare”.