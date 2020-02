Pacchi a sorpresa con merce scontata, la app che viene dal nord Europa conquista anche Genova

Genova. Il concetto è simile a quello del “banco delle offerte”, ossia quello della merce in scadenza – o appena scaduta – che trovate in alcuni supermercati a prezzo decisamente scontato. Ma il progetto Too Good To Go – una app per smartphone e una rete di negozianti e clienti – ha in più un senso di comunità e di sorpresa che l’ha resa interessante a chi l’ha già provata.

Sbarcata nel capoluogo ligure circa 7 mesi fa, la “app” ha già ottenuto l’adesione di 70 tra negozi e supermercati. Non si conosce la cifra degli utenti registrati a livello locale, ma in tutta Italia (Too good to go è presente in 23 città) gli utenti sono già 800 mila, 370 mila gli acquisti già fatti e quindi i pasti salvati da una fine nella spazzatura.

Ma come funziona? Nata nel 2015 in Danimarca la app si propone di ridurre lo spreco alimentare. I ristoratori e i commercianti di prodotti freschi iscritti all’applicazione possono mettere ogni giorno in vendita le “magic box”, pacchi con una selezione a sorpresa di prodotti e piatti freschi, rimasti invenduti a fine giornata e che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo.

Dall’altra parte, i consumatori possono acquistare sull’applicazione pasti a prezzi minimi, tra i 2 e i 6 euro, impegnandosi allo stesso tempo nella lotta agli sprechi e nella tutela dell’ambiente, considerando che ogni pacco acquistato permette di evitare l’emissione di 2 kg di Co2.

Una volta scelto il locale, l’utente potrà ordinare la propria magic box e pagarla tramite l’app con carta di credito, Paypal o il servizio Google Pay. Poi basterà recarsi al negozio nella fascia oraria specificata, mostrare la conferma al rivenditore tramite app e ritirare il pacco per scoprire cosa c’è dentro.

A Genova aderiscono all’iniziativa non solo locali storici della città, come l’Antico Forno Patrone e il pastificio Danielli, ma anche i supermercati Doro e i punti vendita Eataly e Carrefour.

“La forza di Too Good To Go sta nell’utilizzare la tecnologia in maniera consapevole e con lo scopo di riportare i consumatori, ormai sempre più abituati agli acquisti online, negli esercizi commerciali di prossimità” commenta Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go.