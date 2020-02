Oro per Anita Corradino ai Campionati europei Under-17

Croazia. Anita Corradino (Cesare Pompilio) ha conquistato, con la rappresentativa nazionale italiana, il titolo europeo nella prova di spada femminile a squadre riservata alle Under 17 nel corso dei Campionati Under 20 che si svolgono in questi giorni a Parenzo, in Croazia.

La squadra azzurra, composta, oltre che da Anita, da Carola Maccagno, Gaia Caforio e Lucrezia Paulis, ha condotto una galoppata trionfale verso la medaglia d’oro superando nell’ordine l’Austria per 45-16 negli ottavi di finale, la Francia nei quarti per 45-24, la Russia in semifinale per 45-35 e infine Israele in finale col punteggio di 45-25.

L’altra schermitrice ligure presente alla rassegna continentale giovanile, Margherita Baratta (Genovascherma) è salita in pedana domenica 23 febbraio chiudendo il Campionato Europeo individuale di spada femminile Under 17 al sessantaduesimo posto.