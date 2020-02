Oregina, infortunio sul lavoro: operaio in codice rosso al Villa Scassi

Genova. Un operaio sarebbe rimasto ferito ad una gamba questa mattina all’interno di una azienda di Oregina.

Il taglio nella gamba sinistra ha fatto scattare il codice rosso: l’uomo non avrebbe perso coscienza e non sarebbe in pericolo di vita.

Il personale del 118 ha trasporto l’operaio al pronto soccorso di Villa Scassi, dove è stato ricoverato. Sul luogo dell’incidente sono stati avviati i primi rilievi per capire dinamiche ed eventuali responsabilità