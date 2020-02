Orche di Genova, identificato Riptide nel porto di Beirut: nessuna traccia del resto del pod

Genova. Un grande lavoro di squadra e una fitta rete di informazioni, dati e foto a livello internazionale ha portato alll’identificazione di Riptide nel porto di Beirut.

Ne dà notizia l’associazione Whale Watch. Dall’Islanda all’Italia al Libano: è ormai chiaro che il pod ha percorso più di 8000 chilometri.

Al momento nessuna traccia del resto del gruppo famigliare. Il 12 febbraio su una spiaggia in Libano era stata ritrovata la carcassa di un’orca, probabilmente una delle altre tre del ‘pod’ genovese.

Dopo il lungo viaggio dall’Islanda le orche avevano stazionato circa un mese in Liguria in particolar modo nel porto di Pra’, prima degli avvistamenti in Libano erano state notate nello stretto di Messina, dove tuttavia da quattro erano scese a tre.