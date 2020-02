Omofobia, Ekdal: “I calciatori gay vivono nella paura”

Genova. “Come atleta professionista di calcio penso sia fondamentale contribuire a sensibilizzare il pubblico su questa tematica. In un mondo ideale nessuno dovrebbe sentirsi a disagio nel dichiararsi omosessuale. Esserlo non definisce una persona, ma determina solo chi ti attrae. Facciamo tutti parte della razza umana e abbiamo una passione in comune.”

Nessuno è certamente tenuto a esternare la propria intimità. Sarebbe però un bel segnale di apertura, anziché vivere nell’ombra indossando maschere. Questo per lo meno si augura Albin Ekdal, centrocampista svedese della Sampdoria.

Il mondo dello sport, in particolare quello del calcio, resta quindi retrogrado e conservatore. Al di là delle varie iniziative e dichiarazioni di circostanza, sono solo otto i calciatori ‘famosi’ aver fatto il “coming out”, il passo avanti.

Si ricorda, tra questi, l’ex laziale Thomas Hitzlsperger, nazionale tedesco, che lo annunciò in una intervista poco dopo essersi ritirato.

Storia più infausta invece quella dell’anglo camerunense Justin Jashanu, suicidatosi nel 1998.