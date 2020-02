Genova. E’ stata una lunga attesa ma alle 18e40 è iniziato il varo dell’impalcato del nuovo viadotto Polcevera tra le pile 8 e 9, il primo lungo 100 metri a salire in quota. L’operazione è stata rinviata di quasi due giorni rispetto a quanto programmato dall’agenda di cantiere settimanale perché dopo i rilievi topografici è risultato che la campata era troppo lunga di qualche centimetro ed è stato necessario un intervento di profilatura.

Sotto le luci dei fari di cantiere la grossa trave, del peso di quasi 2000 tonnellate, già completa dei carter laterali e di parte della soletta, è stata sollevata dagli strand jack collocati sui conci di testa delle due pile. La velocità di sollevamento è stata stimata in circa 5 metri all’ora quindi, salvo complicazioni, le operazioni dovrebbero concludersi intorno all’alba.

di 5 Galleria fotografica Varo impalcato 100 metri nuovo ponte









“La delicata operazione – spiegano dalla struttura commissariale – la prima del suo genere nel cantiere di ricostruzione, sarà eseguita prima di tutto nel pieno e completo rispetto della sicurezza. Le tempistiche di salita e le modalità saranno decise e valutate nel corso dell’operazione dagli addetti alla stessa che, durante la notte, decideranno come procedere.

La trave sarà in quota quindi domani mattina”.

Per il varo dell’impalcato 8-9 non saranno necessarie chiusure di strade e altre limitazioni al traffico. Al cantiere sono arrivati per l’occasione anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci. Con loro anche l’ad di Fincantieri Giuseppe Bono e il presidente di PerGenova Alberto Maestrini.

(l’immagine di apertura è tratta dalle webcam in tempo reale di PerGenova)