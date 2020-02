Nuovo ponte, il vento rischia di far slittare il varo della prima campata da 100 metri

Genova. Le raffiche di Libeccio che stanno soffiando dalle prime ore del mattino potrebbero inficiare le operazioni di costruzione del viadotto Polcevera. Per domani è fissato, entro la serata, il varo del primo impalcato da 100 metri, quello tra le pile 8 e 9, sul lato ponente, ma se il vento proseguirà col soffiare a questa potenza i tecnici potrebbero decidere di spostare di qualche ora il delicato intervento.

La trave in questione pesa 1200 tonnellate e sarà issata a circa 40 metri d’altezza attraverso l’ausilio degli strand jack. I martinetti idraulici si trovano per questo motivo già montati sui conci di testa delle due pile in questione. L’uso degli strand jack permette un maggiore controllo rispetto alle gru, ma l’operazione si preannuncia molto più lunga rispetto a quelle di varo degli impalcati da 50 metri, almeno 8-10 ore. La decisione sarà presa in giornata o domani, a seconda delle previsioni e delle condizioni meteo.

Intanto è per il momento confermata l’operazione di varo della spalla ponente, la parte di viadotto che si collega alla collina di Coronata. Questo pomeriggio a partire dalle ore 15 e fino a fine lavorazioni si renderanno, infatti, necessarie alcune chiusure alternate di corso Perrone.

L’interdizione alla circolazione veicolare è dovuta al trasporto a mezzo gru del concio da varare, insieme ad alcune parti del nuovo viadotto Polcevera che saranno portate all’altezza della galleria della A10, sovrastante corso Perrone. Il traffico sarà regolato da una pattuglia della Polizia Locale e da alcuni movieri di Per Genova.

In programma altri trasporti eccezionali: 3 conci dalla “Banchina Ansaldo” al cantiere di Levante con partenza alle 22 di questa sera e altri 3 dalle 22 di domani sera. Il percorso seguito dai conci diretti al cantiere di Levante sarà: Via della Superba, via Tea Benedetti, Ponte Pieragostini, via Pieragostini, via Avio, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Montano, via Paolo Reti, via Fillak.