Genova. Viabilità modifica oggi in Valpolcevera per i lavori sul nuovo ponte di Genova. Via 30 Giugno chiuderà al traffico nel primo pomeriggio (e non tra le 11 e le 12 come precedentemente annunciato dalla struttura commissariale) e fino a cessate esigenze, questa mattina, per poter effettuare il varo del concio della pila 9, ovvero la parte in acciaio che si fissa sulla pila e che prepara l’allaccio dell’impalcato.

Il concio, del peso di 100 tonnellate, sarà sollevato con una maxi gru cingolata. L’operazione è propedeutica al varo della trave da 100 metri che sarà sistemato tra la pila 8 e la pila 9, in zona piazzale Ansaldo, sulla sponda destra del Polcevera.

Su queste operazioni si sono accumulati alcuni giorni di ritardo. Il varo del concio avrebbe dovuto avvenire tra sabato e domenica, e quello dell’impalcato domani, venerdì. Tutto è slittato e quindi anche l’operazione di sollevamento in quota della trave record (1200 tonnellate, con 14 carter in acciaio già montati, ci vorranno tra le 8 e le 10 ore) avverrà tra lunedì e martedì.

I ritardi sono dovuti in parte alle condizioni meteo. Il vento di questi giorni non renderebbe sicura l’elevazione con gli strand jack. E poi è stato necessario un intervento migliorativo, già apportato, a uno dei baggioli della pila 9.

Nell’ambito delle consuete e ordinarie operazioni di verifica che vengono eseguite su tutte le opere correlate alla realizzazione del ponte era infatti stata riscontrata una fessura della parte di corona del baggiolo lato mare (la parte dell’elemento meno sollecitata). Si è quindi intervenuti per ripristinarne le condizioni equivalenti rispetto a quelle di progetto, utilizzando materiali speciali.