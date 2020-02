Nervi, la prima immagine del nuovo porto divide i social: “Colata di cemento”

Genova. Una riva scoscesa, con diversi terrazzamenti uniti da scale e aiuole, a picco sull’acqua del porticciolo. Questa una delle prime immagini del progetto del nuovo allestimento del porto di Nervi, i cui lavori inizieranno in queste settimane con la demolizione della storica piscina Massa.

Il rendering, però, non ha trovato una grande accoglienza, soprattutto tra i cittadini ‘social’ del quartiere che hanno storto il naso difronte ad un assetto che cambierà per sempre e profondamente l’aspetto dello storico borgo.

Sono in molti a definire “colata di cemento” la soluzione architettonica, sottolineando come l’acqua del porticciolo, sarà inutilizzabile per fare un bagno, visto il divieto di balneazione.

Scontati i riferimenti alla ristrutturazione della vecchia piscina, sacrificata per il nuovo progetto e che sarà ricostruita in area Campostano, sulla copertura di un nuovo supermercato: “due progetti sbagliati che cambieranno per sempre il volto unico di Nervi”.