Nasce l’associazione Hospital Sailing Race Genoa

Genova. Nell’ambito della veleggiata Millevele, organizzata dallo Yacht Club Italiano che si è tenuta lo scorso 21 settembre durante il 59° Salone Nautico Internazionale di Genova, con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Genova, si è svolta la prima regata velica Hospital Sailing Race Genoa (HSRG), un evento sportivo, ma soprattutto benefico a favore della ricerca scientifica per l’Istituto Gaslini e l’ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova.

Visto l’enorme successo, sia dal punto di vista sportivo, ma soprattutto per il grandissimo risalto dato all’evento dai media locali e nazionali, si è deciso di costituire un’Associazione di Promozione Sportiva al fine di rendere la HSRG una sfida perpetua per la quale gli equipaggi composti esclusivamente dal personale di ospedali e strutture sanitarie liguri e non solo, si affronteranno ogni anno a partire dal prossimo. Il trofeo verrà conservato dal detentore fino all’anno successivo, quando verrà rimesso in palio.

Sul sito ufficiale www.hospitalsailingracegenoa.it è possibile prendere visione delle immagini della regata e scaricare alcuni degli articoli dedicati dai media all’iniziativa.

I promotori dell’iniziativa invitano alla prossima edizione della Hospital Sailing Race Genoa e potranno trasmettere il regolamento ed il calendario della manifestazione agli interessati. Per ogni informazione è possibile fare riferimento a Paolo Pasquini, dirigente medico di Urologia presso l’ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova al numero di telefono 3493844360 oppure all’indirizzo mail pcpasquini@gmail.com.