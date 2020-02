Musei genovesi, Pd all’attacco della giunta Bucci: “Niente investimenti per la sicurezza”

Genova. “Il Comune di Genova non prevede a bilancio i fondi necessari ai lavori di messa in sicurezza dei musei cittadini”. È quanto denuncia la capogruppo del Pd in consiglio comunale Cristina Lodi sulla base della risposta scritta dell’assessore al Bilancio Pietro Piciocchi a una sua interrogazione.

La richiesta d’informazioni era in merito ad alcune verifiche tecniche al museo di Sant’Agostino, al museo d’Arte orientale Chiossone, a quello di Storia naturale Doria e al museo delle Culture del mondo Castello D’Albertis effettuate a novembre dopo il periodo di forti piogge. A causa di alcune infiltrazioni, infatti, si erano verificate chiusure degli stessi musei.

Nella risposta l’amministrazione comunale, oltre a sottolineare come i danni causati dagli eventi atmosferici autunnali siano stati oggetto di pronto intervento, esclude l’esistenza di somme a bilancio per l’esecuzione di altri lavori complessivi, anche se si stanno preparando progetti di adeguamenti.

Questo si legge nella risposta:

“Museo Chiossone: abbiamo affidato incarico di progettazione che è in fase conclusiva (ottenuto parere VV.F.). Tuttavia non vi sono somme a bilancio per l’esecuzione dei lavori relativi;

Museo Sant’Agostino: stiamo elaborando progettazione interna per la prevenzione incendi ed esterna per l’adeguamento degli impianti e dei serramenti;

Museo Doria: è stato predisposto un progetto interno di prevenzione incendi ma risulta molto impegnativo sotto l’aspetto economico e non ha copertura finanziaria;

Castello D’Albertis: non ce ne stiamo occupando;

In generale sulle restanti strutture sono in corso verifiche circa l’adeguabilità alle normative di sicurezza, ma nei documenti previsionali programmatici in fase di approvazione non vi sono le relative coperture finanziarie”.

“Quindi la giunta Bucci non prevede finanziamenti per mettere in sicurezza i propri musei – conclude Lodi – si tratta di una politica assolutamente inaccettabile, prima di pensare a creare un nuovo Museo, credo sarebbe più corretto da parte dell’amministrazione provare a sistemare quelli esistenti”.

La capogruppo Pd presenterà uno specifico documento di impegno per il prossimo Bilancio comunale affinché vengano previsti i finanziamenti necessari per gli interventi sulle realtà museali in città.